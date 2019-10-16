В Одесской области двое шестиклассников ради шутки убили бездомного. Видео
В Одесской области подростки до смерти забили бездомного ради развлечения.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
"Изуродованное тело 56-летнего мужчины случайные прохожие нашли в сквере на окраине города Беляевка. У него была проломлена голова и грудина, а изо рта торчала деревянная палка. Оба 6-классника, которых нашли с помощью камер наблюдения, признались в убийстве. Наиболее страшным было их объяснение: хотели пошутить", - говорится в сюжете.
Ранее "Страна" рассказывала, как в Запорожье подростки жестоко избили двух школьниц и снимали все на камеру.
Еще мы писали, что в Киевской области девочки-подростки били медиков скорой, пока полиция не применила против них газ.
Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!