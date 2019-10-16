Директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник прокомментировал в эфире телеканала NewsOne переписку нардепа от "Слуги народа" Вячеслава Медяника, который обещал некоему "Саше Яровому" помочь с решением вопросов по поводу "океана" и "сахара" и поговорить по этому поводу с замом генпрокурора Виктором Трепаком.

"Я вам скажу о юридических последствиях, которые должны вытекать из этой истории. Есть основания говорить про организацию коррупционной схемы в рядах власти, в которой возможно принимают участие народный депутат, представители бизнеса и прокуратуры. Для того, чтобы установить, имело ли место это правонарушение или нет, уже завтра генеральный прокурор Украины должен внести представление в парламент о лишении неприкосновенности это депутата. Для того, чтобы законным способом изъять эту переписку. Ждем завтра подачу от генерального прокурора. Основания на самом деле для этого есть. Как есть они в переписке Радуцкого", - заявил Бортник.

Также он добавил свои опасения: "Я просто боюсь, что это расследование "Страны" превратится в дело против "Страны" и Игоря Гужвы. И вместе с Лукаш, Ефремовым он получит еще одну "пидозру". И он еще долго не сможет вернуться в Украину, потому что все его дела будут активно педалироваться. Слуга народа так и не сдали своих кнопкодавов, они их прикрыли, демонстрируя нежелание бороться с коррупцией в своих рядах. А если они не смогут бороться с коррупцией в своих рядах, они не будут иметь морального права бороться с внешней коррупцией. Они утратят социальную поддержку. Мне кажется, что президент утратил контроль в своей команде. И должен ударить кулаком по столу и взять этот контроль в руки. Иначе они его потеряют".

Напомним, что сам Медяник заявил корреспонденту "Страны", что никакого отношения к сахару он не имеет.

Также мы рассказывали, кто такой Виктор Трепак, ставший замом генпрокурора.