Сегодня, 16 октября, провели в последний путь медика, которая погибла в жутком ДТП на Керченской площади в Киеве.

Видео выложил портал "Киев оперативный".

Напомним, трагедия случилась поздно вечером 14 октября, в результате дорожно-транспортного происшествия с участием кареты скорой помощи в Киеве погиб водитель скорой и фельдшер.

Видео трагедии попало на камеры видеонаблюдения.

Предварительно было установлено, что девушка с двумя детьми на Пежо двигалась по ул.Ватутина прямо к Троещине на зеленый свет. Скорая с больным ребёнком двигалась на красный свет с Маяковского на Перова, скорая протаранила Пежо в левый борт и опрокинулась. Водитель скорой сильно ударился головой в правую стойку и погиб на месте. Еще двое врачей скорой в критическом состоянии были госпитализированы, ребёнок в состоянии средней тяжести.

Еще мы писали, что в Киеве за прошлые сутки случилось девять ДТП, в которых погибли три человека.