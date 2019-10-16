Во Франции и Германии отметили положительные, по их мнению, подвижки в реализации Минских соглашений и надеются на то, что во время саммита Нормандской четверки будет достигнут прогресс.

Об этом говорится в размещенном на сайте федерального канцлера ФРГ в совместном заявлении двух государств по итогам заседания правительств двух стран в Тулузе в среду, передает Укринформ.

"Мы приветствуем последние положительные сдвиги в осуществлении Минских соглашений и надеемся на следующую встречу в "нормандской формате" в Париже, которая должна достичь прогресса в решении конфликта на востоке Украины", - говорится в заявлении.

Кроме того, стороны подтвердили свою позицию о том, что аннексия Крыма Россией является незаконной. Также они подтвердили свою приверженность к продолжению диалога с Россией на основе общих принципов Европейского Союза, включая контроль над вооружениями.

Германия и Франция, подчеркивается в заявлении, вместе работают для мира и стабильности, объединенные убеждением, что дипломатия и международное право имеют первостепенное значение для длительных решений сложных кризисов, влияющих на европейскую безопасность.

Как сообщалось, еще в августе, а также в сентябре президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что нормандский саммит состоится "в ближайшие недели".

Также мы писали, что Зеленский допустил закрепление "формулы Штайнмайера" в законе об особом статусе после встречи Нормандского формата.