Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оснований передачи дела на рассмотрение Большой палаты Верховного Суда и по срокам возврата административных дел" № 142-их, который парламент принял 2 октября 2019. Об этом говорится на официальном сайте главы государства в среду, 16 октября.

Документ вносит изменения в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства в части, касающейся ограничения случаев передачи судебных дел в Большую Палату Верховного Суда при обжаловании решений судов на основании нарушения правил предметной или субъектной юрисдикции.

Также изменения касаются сроков возврата в суд первой инстанции административных дел после апелляционного и кассационного производства.

Ожидается, что принятие этого закона поможет разгрузить работу Палаты Верховного Суда, ведь документ сделает невозможным злоупотребления правом на обжалование судебных решений. Также это положительно повлияет на соблюдение Украиной положений статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно обеспечения разумных сроков рассмотрения дела.

Ранее "Страна" сообщала, что назначен постоянный представитель Верховной Рады в Конституционном суде.

Также мы рассказывали, что Зеленский подписал закон, по которому зарубежным кинокомпаниям будут платить деньги из бюджета за съемки в Украине.