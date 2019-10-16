Супрун напомнила украинцам, когда и в каких случаях нужно мыть руки
Экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун рассказала о важной и простой процедуре - гигиене рук, которая значительно снизила распространение опасных инфекций и смертность от них.
Об этом она написала в своем посте в Facebook в честь Всемирного дня мытья рук, который отмечается 15 октября.
Фото: Facebook/Ульяна Супрун
По ее словам, эта привычка стала обыденной лишь около 40 лет назад, а для медицинских учреждений она стала обязательной только немногим раньше.
О связи распространения болезней и грязных рук впервые высказался венгерский врач Игнац Земмельвейс в 1847 году. Медик выявил связь между смертностью рожениц в роддоме, в котором он работал, и гигиеной рук. Сложно поверить, но в то время студенты принимали роды после того, как проводили вскрытия трупов, и руки между процедурами не мыли, а просто вытирали.
Но доктор Земмельвейс так и умер в нищете и неизвестности - ему попросту не поверили. Прошло полгода, прежде чем другие ученые - Роберт Кох (открыватель возбудителя туберкулеза), Луи Пастер (изобрел пастеризацию), а также Джозеф Листер (создатель хирургической антисептики) подтвердили его теорию.
Но и после этого в мытье рук еще долго никто не верил. Лишь в 1980-х годах, когда ряд вспышек пищевых инфекций вызвал беспокойство общественности, CDC (Центр контроля и профилактики заболеваний США) определил гигиену рук, как важный способ предотвращения распространения инфекции.
Ульяна Супрун во Всемирный день мытья рук решила напомнить украинцам о важности этой простой процедуры.
"Чистые руки защищают от опасных болезней, уменьшают потребность в лечении антибиотиками и предотвращают распространение инфекций", - пишет экс-чиновница.
Руки следует мыть обязательно в таких случаях:
- после возвращения с улицы домой;
- до, во время и после приготовления пищи;
- до и после ухода за больным;
- после кашля, чихания, выдувание носа;
- после посещения туалета;
- после контакта с животными.
Скриншот: Facebook/Уляна Супрун
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