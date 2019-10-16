Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления защиты субъектов хозяйствования от неправомерных действий или бездействия разрешительных органов" № 165- ІХ. Об этом говорится на официальном сайте главы государства в среду.

"Этот документ предусматривает усиление административной ответственности должностных лиц разрешительных органов за нарушение требований законодательства по вопросам выдачи документов разрешительного характера путем внесения изменений и дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях", - сказано в сообщении.

Ожидается, что реализация положений этого закона будет способствовать повышению уровня дисциплинированности должностных лиц разрешительных органов, которые теперь могут быть привлеченными к административной ответственности.

Закон предусматривает увеличение штрафов за нарушения до 50-100 необлагаемых минимумов доходов граждан ( до 1700 - Ред.). В нынешней редакции соответствующей статье 166-10 Кодекса штрафы составляют 30-50 необлагаемых минимумов. Закон вступает в силу на следующий день после публикации.

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