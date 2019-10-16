Гендиректор государственного концерна "Укроборонпром" Абромавичюс назначил двух заместителей гендиректора - по правовым вопросам и по маркетингу и сбыту, а также директора финансово-экономического департамента концерна. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

"Генеральный директор Айварас Абромавичюс назначил руководителей еще трех направлений: Даниил Федорчук - заместитель генерального директора по правовым вопросам; Михаил Морозов - заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту; Анатолий Незгодюк - директор финансово-экономического департамента ", - говорится в сообщении.

Скриншот: Facebook/Державний концерн "Укроборонпром"

Согласно сайту Укроборонпрома, у гендиректора уже есть пять заместителей.

Ранее "Страна" сообщала, что гендиректор госконцерна "Укроборонпром" назначил четырех заместителей.

Также мы рассказывали, что Абромавичюс все еще не имеет доступа к гостайне.