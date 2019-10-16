Абрамовичюс назначил себе еще двух заместителей и одного директора
Гендиректор государственного концерна "Укроборонпром" Абромавичюс назначил двух заместителей гендиректора - по правовым вопросам и по маркетингу и сбыту, а также директора финансово-экономического департамента концерна. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.
"Генеральный директор Айварас Абромавичюс назначил руководителей еще трех направлений: Даниил Федорчук - заместитель генерального директора по правовым вопросам; Михаил Морозов - заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту; Анатолий Незгодюк - директор финансово-экономического департамента ", - говорится в сообщении.
Скриншот: Facebook/Державний концерн "Укроборонпром"
Согласно сайту Укроборонпрома, у гендиректора уже есть пять заместителей.
Ранее "Страна" сообщала, что гендиректор госконцерна "Укроборонпром" назначил четырех заместителей.
Также мы рассказывали, что Абромавичюс все еще не имеет доступа к гостайне.