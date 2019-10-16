Президент США Дональд Трамп в среду рассказал о том, что не видит проблемы в помощи России сирийским курдам. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Честно говоря, если Россия собирается помочь с защитой курдов, то это хорошая, а не плохая вещь", - сказал президент на совместной пресс-конференции со своим итальянским коллегой Серджо Маттареллой.

В то же время он заявил, что понимает стремление Дамаска не допустить Турцию на сирийскую территорию.

"Но при чем здесь США?" - добавил президент.

Ранее "Страна" сообщала, что Эрдоган рассказал, когда остановится наступление армии Турции на курдов.

Также мы рассказывали, что США могут вывезти из Турции свой ядерный арсенал из-за обострения в ситуации с военной операции Турции в Сирии.