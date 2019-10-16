Во Львовской области 64-летняя жительница сдала в полицию арсенал оружия, среди которых были гранаты и тротиловые шашки. Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Женщина обратилась к участковому, чтобы сдать боеприпасы во время месяца добровольной сдачи оружия в области.

Специалисты, прибывшие по месту жительства женщины, обнаружили три гранаты Ф-1, две тротиловые шашки весом 600 граммов, около 300 граммов пластита, а также патроны, запалы к гранатам, порох и сигнальную ракету. Все изъятые предметы направлены на экспертизу, полиция выясняет их происхождение.

Скриншот: Facebook/Поліція Львівської області

По данным полиции, во время месячника добровольной сдачи оружия во Львовской области сдали 123 единицы оружия, в том числе 70 единиц гладкоствольного и 11 единиц нарезного охотничьего оружия.

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