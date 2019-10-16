С геморроем к врачам обращаются реже, чем на самом деле болеют, а вот по запросам в Google в 2017 году он обошел болезни, передающиеся половым путем.

Экс-глава Минздрава Ульяна Супрун дала ответы на вопросы о геморрое и рассказала, как лечить эту неприятную болезнь на своей странице в Facebook, проиллюстрировав пост фотографией народного депутата от Слуги народа Александра Дубинского, который часто критиковал Супрун и на которого она подала в суд за фейки.

Фото: Facebook/Ульяна Супрун

Как отмечает медик, геморроидальные узлы — это результат деструктивных изменений в соединительной ткани прямой кишки и нарушение циркуляции крови. Крови становится, условно говоря, многовато, и тонус сосудов теряется. В геморроидальных узлах также происходит воспаление и образование новых капилляров. Геморроидальные узлы есть почти у всех, часто они остаются незамеченными.

Но со временем, особенно если что-то спровоцировало ухудшение, появляется безболезненное артериальное кровотечение во время дефекации, ректальная боль, выпадение узлов наружу, проблемы с дефекацией, и постоянный дискомфорт.

Что провоцирует появление геморроя:

Запоры из-за обезвоживания или нехватки растительных волокон в рационе, длительное напряжения при попытке сходить в туалет

Ожирение (индекс массы тела более 30), особенно абдоминальное ожирение (туловища)

Беременность

Старший возраст

Нарушение тонуса мышц тазового дна

Анальный секс

Сидячая работа и малоподвижный образ жизни

Поводом заподозрить геморрой является следующее:

Во время дефекации; обычно, кровь ярко-красная, потому что это смесь венозной и артериальной.

Боль может быть следствием анальной трещины или аноректального абсцесса, так называемого парапроктиту (инфекционного воспаления клетчатки вокруг прямой кишки).

Ощутимый или заметный узел внутри или наружу ануса.

"Учитывайте, что боль может быть следствием трещины ануса или аноректального абсцесса (инфекционного воспаления). Визита к врачу не избежать, даже когда вам ясно, что это геморрой. Это потому, что он бывает разной степени тяжести. От степени зависит схема лечения. Обычно, достаточно физического обследования (аноскопии), без применения более инвазивных или дорогостоящих методов", - отмечает Супрун.

Однако, как отмечает медик, в некоторых случаях нужно исключить возможность рака прямой кишки путем эндоскопического исследования, компьютерной томографии или ирригоскопии. Они не нужны, если пациент с ректальною кровотечением моложе 40 лет, нет в семейном анамнезе рака прямой кишки, у человека нет синдрома раздраженного кишечника, анемии, потери веса, боли в животе, и терапия геморроя сейчас действует.

В зависимости от наличия внешних или внутренних вузов их состояния различают четыре стадии геморроидальной болезни:

Первый-лишь внутренние узлы. Второй-наружные, самостоятельно упражняющиеся. Третий — внешние, требующие механического исправления. Четвертый-внешние, не вправляются вообще, тромбированные или защемленные узлы.

Геморроидальные узлы 1 и 2 степени тяжести лечат изменением образа жизни, медикаментозно, и минимально инвазивными методами, которые не требуют пребывания в стационаре.

Как предотвратить и лечить геморрой:

Ешьте больше растительных волокон. Метаанализ 7 клинических исследований показал, что такой подход эффективен в половине случаев — кровотечения уменьшились. Избегайте жажды и обезвоживания.

Как следствие достаточного потребления овощей, ягод, отрубного хлеба и каш (клетчатки), а также жидкости, должно наладиться дефекация и отпасть потребность в длительных потугах со смартфоном, газетой или сигаретой в руках. Поэтому и риск обострения геморроя уменьшится.

"Вы правильно поняли: если долго читать на новости на унитазе, то будет буквально butthurt", - пишет Супрун.

Не полезно пользоваться туалетной бумагой вообще, а особенно если есть проявления геморроя. Зато во всех рекомендациях пишут о подмывание после туалета прохладной водой, или пользования влажными салфетками без ароматизаторов и спирта.

Если изменение рациона не помогает, дефекация очень болезненная и проблемная, нужны ослабляющие.

Беременные женщины могут принимать мягкие слабительные препараты, делать упражнения Кегеля для тренировки тазового дна, спать на левом боку, избегать запоров, и принимать флеботоники. Хирургическое удаление допускают лишь в крайних, очень тяжелых случаях.

Требуются также и лекарства. Они помогают уменьшить симптоматику острого геморроя, хотя пока не хватает данных об их эффективности.

Из пероральных препаратов, то есть таблеток, наиболее оправданными являются те, что содержат флавоноиды. Они выступают в данном случае флеботониками. То есть благодаря им сосуды лучше держат тонус, не расслабляются, имеют меньшую проницаемость, и меньше воспаляются. Остальные-это топические препараты-мази, гели, суппозитории, уменьшающие боль или тромбоз. Их нет в протоколах лечения. Такие препараты можно купить без рецепта, и они, вероятно, сделают лучше, но они не являются системным решением проблемы геморроя.

Что же тогда является системным решением?

Самая простая процедура - это латексная лигирование. Она делается специальным прибором, что цепляет кольцо на узел, и тот, наконец, отпадает. Здесь можно посмотреть, как это выглядит на схеме. Такой способ является приемлемым для геморроя даже первой степени, и имеет минимально болезненные последствия и среднюю (не самую высокую) эффективность. Вероятность рецидива умеренная. Именно этот способ советуют в первую очередь, основываясь на оптимальном соотношении эффективности и травматичности.

Другой способ — это фотокоагуляция инфракрасным светом. Эффективность низкая, вероятность рецидивов высока, но процедура безболезненна и быстрая.

Склеротерапия — это заполнение узла специальным препаратом. Эффективность низкая, риск рецидива высок. Склеротерапию используют при 1-3 степенях тяжести геморроя.

Возможна также трансанальная деартериализация (прошивка артерий, которые питают узел) с мукопексией или без. Этот страшный термин означает хирургическую подтяжку геморроидального узла. Лигация артерий является умеренно эффективной и минимально инвазивной технологией.

Геморроидоэктомия — это хирургическое удаление узлов. Несмотря травматизм вмешательства, современные технологии позволяют сократить период реабилитации. Вероятность рецидива очень низкая, поэтому геморроидэктомия остается во всех гайдлайнах С для лечения 3-4 стадии геморроя.

Пациенты с тромбозом и защемлением геморроидальных узлов, испытывают сильную боль. Осложнением такого состояния является некроз тканей с риском присоединения инфекции. Такие пациенты нуждаются в геморроидэктомии, которая всегда выполняется с использованием методик регионарного или общего обезболивания.

Скриншот: Facebook/Ульяна Супрун

Напомним, что между Супрун и Дубинским есть давний конфликт: нардеп в своих видеоблогах называет экс-чиновницу "Доктор смерть", а сама Супрун подавала на него в суд.

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