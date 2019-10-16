Заместитель генерального прокурора Украины Виктор Трепак заявил, что не знаком с Медяником, но теперь готов встретиться с ним и поговорить.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, комментируя переписку депутата от "Слуги народа" Вячеслава Медяника, которуя засняла "Страна". В ней Медяник обещал некоему "Саше Яровому" помочь с решением вопросов по поводу "океана" и "сахара" и поговорить по этому поводу с замом генпрокурора Виктором Трепаком.

В ответ Трепак отрицает знакомство с Медяником и заявляет, что с такими вопросами точно не к нему.

"По интернету гуляет переписка народного депутата В.Медяника, в которой он обещает кому-то поговорить вроде со мной "по сахару". Самое интересное и смешное в этой истории то, что, как говорит народная пословица, "без меня меня женили". Дело в том, что я не знаком с господином Медяником, никогда с ним не виделся и не общался. Тепер готов познакомиться и поговорить. Но вовсе не "по сахару". С такими вопросами - точно не ко мне" - написал чиновник.

Скриншот: Facebook/Віктор Трепак

Напомним, что сам Медяник заявил корреспонденту "Страны", что никакого отношения к сахару он не имеет.

Также мы рассказывали, кто такой Виктор Трепак, ставший замом генпрокурора.