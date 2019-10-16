В среду, 16 октября, Верховная Рада приняла два постановления относительно постоянного представителя Верховной Рады в Конституционном Суде. Об этом сообщает "Юрлига".

Постановлением "Об участии постоянного представителя Верховной Рады Украины в конституционном производстве" установлено, что Председатель Верховной рады в соответствии с полномочиями, предоставленными п. 4 ч. 2 ст. 88 Конституции, непосредственно подает необходимые материалы от имени Верховной Рады при подготовке и рассмотрении Конституционным Судом конкретных дел, в которых имеет право участвовать постоянный представитель Верховной Рады с целью содействия полноте и всесторонности рассмотрения дел и принятия КСУ обоснованных решений.

Постановлением утверждено Положение о постоянном представителе Рады в Конституционном Суде и признано утратившим действие Постановление ВР № 691 - XIV. Кроме того, Рада приняла Постановление "О назначении Совгири О. В. на должность постоянного представителя Верховной Рады Украины в Конституционном Суде Украины".

Постановлением назначено Совгирю Ольгу Владимировну на должность постоянного представителя Рады в Конституционном суде. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Ранее "Страна" сообщала, что Верховная Рада распустила действующий состав Высшей квалификационной комиссии судей и сократила количество ее членов с 16 до 12.

Также мы рассказывали, что восстановленного главой Конституционного суда Станислава Шевчука не пускают на работу.