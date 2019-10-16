В Чернобыльской зоне отчуждения показали уникальные кадры, на которых олень пасется вместе с лошадями Пржевальского у опушки леса.

Соответствующие фото разместили в группе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

"Встретить представителей двух видов одновременно и в спокойном состоянии - уникальный, редкий кадр", - говорится в подписи под фото.

Фото: Facebook/Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

Ранее в Чернобыльском заповеднике показали, как золотая осень украсила листвой зону отчуждения.

Также мы писали, что в Чернобыльском заповеднике предупредили об агрессивности лосей и оленей в наступивший период гона. Самцы устраивают поединки, которые могут заканчиваться довольно трагично. Также в посте напомнилит о том, что наиболее опасны лоси для автомобилистов, поскольку известно много случаев столкновений с автомобилями.