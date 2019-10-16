Киевская прокура поймала уроженца Черниговской области при попытке переправить через границу сильнодействующие вещества. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.



Мужчина пытался перевезти на рейсовом автобусе через таможенный пост "Ягодин" в Польшу более 1800 таблеток сильнодействующих лекарств. Препараты были спрятаны в личных вещах злоумышленника и в коробках из-под конфет.



По результатам проведения необходимых экспертных исследований лице сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.321, ч.2 ст.15 ч.1 ст.201 УК Украины. Проверяется причастность других лиц к совершению указанных преступлений.



Мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Фото: пресс-служба прокуратуры

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