Позиции ВСУ на Донбассе сегодня обстреливали 14 раз, в том числе в районе Золотого - штаб ООС
Противник в среду 14 раз обстрелял позиции украинских военнослужащих на Донбассе, включая участок разведения у Золотого.
При этом военнослужащие ВСУ не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.
"В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82-мм, а также из зенитной установки, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 10 обстрелов позиций Объединенных сил: вблизи населенных пунктов Лебединское, Водяное, Авдеевка, Пески, Новомихайловка. Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" совершено 4 обстрела по нашим позициям: вблизи населенных пунктов Золотое, Зайцево, Луганское, Новозвановка.
"В течение суток в результате обстрелов потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - отметили в ООС.
Фото: facebook.com
Напомним, что сегодня Зеленский предложил дождаться семи дней тишины для разведения сил на Донбассе.
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