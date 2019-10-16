В среду, 16 октября, торги на межбанковском валютном рынке завершились 5-копеечным удешевлением гривны до 24,81-24,83 грн/$. Об этом сообщил директор казначейства банка Кредит Днепр Олег Куринной, передает UBR.ua.

Как сообщается, за день котировки поднимались до куда более высоких значений.

"Сегодня рынок открылся на уровне 24,75-24,80 грн/$. В дальнейшем котировки демонстрировали рост до дневного максимума 24,87-24,89 грн/$ с последующим откатом до 24,81-24,83 грн/$ к завершению сессии", – рассказал о ходе сегодняшних торгов эксперт.

Курсовые качели финансисты объяснили относительно крупным погашением Минфином гривневых ОВГЗ. Сегодня Citibank скупил на межбанке валюты на 700 млн грн. Именно их банкиры определили, как высвобожденные из облигаций средства нерезидентов.

"Эти сделки, на фоне скромных валютных распродаж со стороны экспортеров, и стали ключевым драйвером роста котировок. Однако во второй половине дня сбрасывать валюту активно начали аграрии, которые хотели зафиксировать высокий курс и продать выручку как можно выгоднее. Что в конченом итоге и привело к откату котировок практически до утренних уровней", – пояснил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Объем сегодняшних торгов банкиры оценили в относительно скромные $100 млн. Объем свободной ликвидности вырос на 2,5 млрд грн и составил 114,6 млрд грн, при этом остатки банков на корсчетах в НБУ уменьшились на 1,9 млрд грн до 60 млрд грн, а объем ликвидности, мобилизованной НБУ через депозитные сертификаты, вырос на 4,5 млрд грн и составил 54,6 млрд грн.

Курс продажи доллара в кассах финучреждений за день практически не изменился. Валюту украинцы сегодня могли приобрести в среднем по 24,95-25,05 грн/$. Выкупали доллары у населения финансисты в рамках 24,50-24,81 грн/$.

Вслед за межбанком пересматривали свои ценники и менялы на черном рынке. Днем они поднимали курс продажи "американца" до 24,90 грн/$. Однако ближе к вечеру опустили котировки до 24,83-24,85 грн/$. Выкупали валюту у людей в рамках 24,78-24,81 грн/$.

По мнению Олега Куринного, завтрашние торги на межбанке пройдут в рамках 24,75-24,85 грн/$.

Ранее сообщалось, что происходило с курсом на межбанке, в обменках и банках.

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