В России создали мобильный глюкометр, который для измерения уровня сахара в крови не требует проколов кожи.

Устройство выглядит как маленькая клипса и крепится к мочке уха. Об этом сообщается в твиттер-микроблоге Хорошие новости.

В России создан уникальный мобильный глюкометр, не требующий проколов кожи для измерения уровня сахара в крови. Устройство выглядит как маленькая клипса и крепится к мочке уха pic.twitter.com/AZNhkECL4f — Хорошие новости (@good_events_) October 16, 2019

Как сообщала "Страна", в Одессе в ночь на четверг, 7 марта, мужчина впал в инсулиновую кому прямо в автомобиле. Он едва дышал. Не теряя ни минуты, инспекторы вызвали скорую и начали оказывать пострадавшему помощь: открыв дверь и дав доступ свежему воздуху, попытались привести его в сознание.

Осмотрев авто, один из патрульных обнаружил пенсионное удостоверение инвалида 2 группы, глюкометр и инсулин. Инспекторы сразу поняли, что мужчина находится в состоянии гипогликемической комы

Напомним, что в Херсонской области врачи спасли двух девочек, которые отравились отцовским алкоголем.