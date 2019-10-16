Журнал National Geographic опубликовал 15 октября рейтинг "Женщины, мир и безопасность", в котором оценил условия для женщин в 167 странах мира.



Первое место в рейтинге заняла Норвегия, второе - Швейцария, а третье - Финляндия. США занимают 19-ю строчку, а Украина - 105-ю. На последнем, 167-м месте, оказался Йемен. В некоторых африканских странах данные собрать не удалось.

Все страны оценивали по трем основным критериям: безопасность, равноправие и возможность женщин быть полноценным участником общественной жизни.

В понятие безопасности аналитики включили три параметра: возможность физического или сексуального насилия со стороны партнера, ощущение безопасности за пределами дома в ночное время, а также смертность в результате военных конфликтов.

Кроме того, при составлении рейтинга учитывалось, существуют ли в стране законы, которые ущемляют права женщин, или дискриминация по половому признаку при устройстве на работу.

Также обращалось внимание на то, участвуют ли женщины в политической жизни страны, имеют ли высшее образование и стабильный доход. Еще в рейтинге отмечается, что не во всех странах у женщин есть доступ к мобильному телефону и банковскому счету.

Фото: nationalgeographic.com

Напомним, что Украина попала список стран, где опасно путешествовать женщинам.

Также "Страна" писала о том, что известно о сексдомогательствах в украинской политике.