В парламентском комитете по вопросам свободы слова отклонили предложение главы органа, депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестора Шуфрича обратиться к Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания отозвать иск в суд относительно аннулирования лицензии телеканала NewsOne.

Трансляция велась телеканалом ZIK.

По словам Шуфрича, решение Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания против телеканала NewsOne несет угрозу свободе слова в Украине. Это давление на журналистов с требованием, чтобы журналисты несли ответственность из-за обстоятельств, на которые они не могли повлиять – позицию гостя в прямом эфире.

"Ставлю на голосование предложение обратиться к Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания относительно рассмотрения вопроса возможности отзыва иска в суд с требованием аннулировать лицензию телеканала NewsOne, учитывая интересы журналистского коллектива канала, защищая их право на работу и на подачу информации", – объявил председатель комитета.

Предложение было поддержано только одним членом комитета (самим Шуфричем), четыре проголосовали против, включая представителей фракции "Слуги народа" (отметим, что ранее президент Зеленский усиленно делал вид, что он не имеет отношение к гонениям на телеканалы, но поведение депутатов его фракции говорит об обратном).

Видео: YouTube/Телеканал ZIK

Данное решение прокомментировал в своем Facebook председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, который отметил, что к медиарегулятору должно проявляться исключительное общественное доверие.

"Убежден, что Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания принимая решения, которые могут привести к блокированию каналов и лишению доступа журналистов к аудитории, должен приложить максимальные усилия для урегулирования конфликтной ситуации. При этом к медиарегулятору должно быть исключительное общественное доверие", - сообщил он.

При этом он отметил, что Нацсовет оказывает давление только на определенные каналы, но полностью игнорирует провокационные эфиры на других.

"Сегодня есть нарекания на выборочное внимание Нацсовета к телеканалам. Претензии к языку вражды в эфире телеканала "NewsOne “ являются неубедительными на фоне эфиров "ВатаШоу" или, например, незамеченного Нацсоветом телеэфира с такой прямой речью: "когда у меня есть выбор между христианином и не христианином, я выбираю христианина. Зеленский не проявился как христианин, он еврей...", "мечтаю ли, чтобы массы этих всех леваков, "ватников" и так далее были согнаны на стадион и он был обнесен колючей проволокой и наконец мы бы имели президента, хоть немного похожего на Пиночета"... (это реальный телеэфир национального телеканала в апреле этого года)", - написал Томиленко.

По его словам, несмотря на то, что редакционную политику всех каналов надо обсуждать, в данном случае в вопросе закрытия NewsOne больше политики чем честного медиарегулирования.

"Апелляции отдельных народных депутатов, что "Нацсовет - это независимый орган", а "суд - место для объективного рассмотрения оснований для закрытия СМИ" в украинских реалиях звучат смешно. Потому что именно не веря таким удобным для власти аргументам журналисты и восставали против цензуры или против попытки закрыть 5-канал во времена Майдана... Одной из точек сопротивления притеснениям прав медиа в Украине традиционно был парламентский Комитет по вопросам свободы слова. И сегодня на защиту свободы слова конкретного телеканала Комитет не стал...", - пишет журналист.

Скриншот: Facebook/Sergiy Tomilenko

Ранее мы анализировали, как будет развиваться ситуация после лишения лицензий на вещание 112 канала.

Также мы писали, что на пресс-марафоне Зеленский сделал вид, будто ничего не знает об угрозе закрытия телеканалов 112 и NewsOne.