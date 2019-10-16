Министерство внутренних дел решило отправить в Каталонию 200 спецназовцев. Они станут подкреплением двум тысячам полицейских и нацгвардейцев, которые уже размещены в городах этого автономного сообщества Испании.

Об этом сообщает в среду испанская газета "El País".

Очередной виток напряженности в Каталонии связан с вынесением длительных сроков тюремного заключения ряду бывших представителей каталонского руководства, которые были причастны к попытке проведения референдума о независимости этого автономного сообщества Испании 1 октября 2017 года.

Минувшей ночью в Барселоне произошли массовые акции протеста, переросшие в столкновения с полицией. Задержаны более 200 человек. На пятницу в Каталонии намечено проведение всеобщей забастовки, которая может перерасти в беспорядки.

Внешнеполитические ведомства ряда иностранных государств рекомендовали своим гражданам, находящимся в Каталонии, принимать повышенные меры безопасности.

Ранее "Страна" сообщала, что после ареста оппозиционных лидеров из городов Каталонии стартовали марши протеста в Барселонуосле ареста оппозиционных лидеров из городов Каталонии стартовали марши протеста в Барселону.

Также мы рассказывали, что митингующие решили захватить аэропорт Барселоны, их избивает полиция.