В понедельник, 15 октября, вступили в силу новые правила въездных виз в США. Об этом сообщает Reuters.

Согласно новым правилам, отсутствие медицинской страховки может быть причиной отказа во въездной визе в том случае, если консул США пришел к выводу о том, что проситель может вскоре после приезда обратиться за получением медицинских услуг.

Права на въезд в США могут быть лишены также люди, по поводу которых консулы в странах выдачи виз, пришли к выводу о том, что они "являются потенциальным бременем для американского налогоплательщика".

В такую категорию попадают люди старше 62 лет, и им придется доказать, что они не намерены обращаться в США за социальной помощью, в первую очередь в сфере питания и жилья.

Сложности в получении виз будут и у молодых людей, не имеющих высшего образования или постоянной работы с высокой зарплатой. В визе может быть отказано также людям, страдающим заболеваниями, которые могут помешать им учиться или работать.

Юридическим основанием для нововведения стал закон об иммиграции 1882 года. Он позволяет правительству США отказать в визе любому, кто находится на государственном обеспечении.

Комментируя введение новых правил, президент Трамп заявил: "Для того, чтобы обеспечить доступность социальных услуг для наших граждан, мы должны быть уверены, что иммигранты в состоянии сами оплачивать свои нужды".

Напомним, что при Дональде Трампе стали выдавать существенно меньше виз на въезд в США.

Также мы писали о том, что в США ужесточат правила выдачи виз гражданам Китая.