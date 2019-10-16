В среду, 16 октября 2019, подразделения армии Сирии вошли в Ракку и начали оборудование наблюдательных постов на окраинах этой бывшей "столицы ИГИЛ", где не было государственной власти более шести лет.

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на военно-полевой источник.

Контроль сирийским войскам передали курды, заключивших после начала турецкого вторжения - соглашение с президентом Сирии Башаром Асадом.

При этом часть руководства курдов недовольны произошедшим. В боях с ИГИЛ за освобождение города курды понесли серьезные потери, но из-за угрозы Турции они решили вернуться под опеку Дамаска.

"Бывшая столица Халифата ныне пребывает в плачевном состоянии, так как восстанавливать ее после боев было особо некому. Для Дамаска это будет не меньшая проблема, нежели реинтеграция курдско-арабского населения Рожавы в сирийское государство", - отмечают в Сети.

Мы проанализировали выводы и следствия турецкого наступления на курдов. Курдскую историю сравнивают с нашими реалиями - есть мнение, что США в этой ситуации показали себя ненадежными партнерами и могут "слить" Украину, как и курдов. Особенно на фоне расследования вмешательства предыдущих властей Украины в президентские выборы в США (Украинагейта).

При этом глава Пентагона Марк Эспер выступил с заявлением о том, что американские военные в Сирии зажаты между местной армией и войсками Турции.