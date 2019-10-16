Незаконная надстройка, которая появилась на крыше жилого дома на Майдане Независимости на улице Сифиевская 1, принадлежит адвокату Пичугину Дмитрию Сергеевичу.

Об этом "Стране" рассказал житель дома, старший научный сотрудник Института Биоорганической Химии Сергей Вдовенко.

По словам мужчины, который проживает в доме с 1954 года, фундамент постройки начал проседать с самой сдачи его в эксплуатацию.

"Я живу в этом доме с 1954 года. Я очень хорошо знаю как построен этот дом. Начнем с того, что в этого дома ленточный фундаменте. Грунты здесь очень слабые, в основном, это гльосовая глина, с самого начала сдачи дома в эксплуатацию начался процесс осадки, толи расчеты фундамента были неверные, толи вода попадала. Если в гльосовую глину попадает вода она становиться как масло. Дом начал трещать с самого начала, и продолжает трещать. Когда вы выйдите из моей квартиры на стене вы увидите трещины, на которых стоят маркера, им уже более десяти лет, эти маркера для того, чтобы регистрировать растет трещина или нет. Сам факт наличия этих маркеров говорит о том, что дом был подвержен осадочным явлениям", - рассказал он.

По его словам, надстройка, которая появилась на седьмом этаже, может привести к катастрофе, так как ее вес распределен не равномерно.

"На чердак дома заводиться громадные и тяжелейшие металлические конструкции, огромное количество строительного материала, который обладает достаточно большим весом. Если вы видели, то надстройка происходит на правом крыле, это говорит о том, что вес строительное материала распределяется неравномерно. Результат будет один, дом будет трещать, это получится как катастрофа в Дрогобычах. Объясню почему, я здесь живу долго и прекрасно понимаю какие стены в доме несущие, многие кто живет в этом доме, а вернее владеют площадями в этом доме, так как из реальных жильцов здесь осталось двое человек, я и женщина из 10 квартиры, все остальное сдаться в аренду. Так вот, во время реконструкций, многие частично демонтировали несущую стену, что очень сильно ослабляло всю конструкцию дома. Это бомба замедленного действия, которая со временем рванет если не ликвидировать безобразие, которое происходит сейчас на крыше этого дома", - отметил он.

Как рассказала наш собеседник, строительство, начавшееся примерно полгода назад, было инициировано адвокатом Дмитрием Пичугиным, однако самого владельца надстройки он не там не видел.

"Принадлежит безобразие, которое происходит на седьмом этаже, господину адвокату Пичугину Дмитрию Сергеевичу, это он себе вьёт там гнездо. Если вы обратили внимание на входной двери в нашего подъезда, Пичугин уже повесил табличку с гордой надписью – Адвокат Пичугин Дмитрий Сергеевич, ещё совсем недавно этой таблички здесь не было, он вообще не имеет права устанавливать рекламные щиты со своими регалиями на нашем доме, он же не владелец всего дома. Самого Пичугина я здесь не видел. Активное строительство началось где-то полгода назад", - сообщил Вдовенко.

Фото: Страна.ua

Отметим, что пока "Стране" не удалось связаться с самим адвокатом Пичугиным, однако, наш источник, который знаком с Пичугиным, подтвердил, что надстройка принадлежит именно ему.

Напомним, 12 октября стало известно, что в Киеве на крыше жилого дома, в котором расположен ресторан McDonalds и который смотрит на Майдан Независимости, появилась кирпичная надстройка.

После этого владелица помещений на верхнем этаже жилого дома в центре Киева, в котором расположен ресторан McDonalds и который смотрит на Майдан Независимости, где появилась надстройка, заявляет, что строительство законное.