Белый дом назначил команду из трех человек, чтобы обойти официальную политику США в отношении Украины. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент, передает Bloomberg.

Кент накануне за закрытыми дверями отвечал на вопросы членов трех комитетов Палаты представителей Конгресса США в рамках расследования дела об импичменте президенту Дональду Трампу.

Кент заявил, что он лично не присутствовал на встрече 23 мая, но должностных лиц департамента проинформировали о том, что тогдашний спецпредставитель в Украине Курт Волкер, посол в Европейском Союзе Гордон Сондланд и министр энергетики Рик Перри будут нести ответственность за политику в отношении Украины.

Ни государственный секретарь Майк Помпео, ни другие должностные лица, которые обычно формировали дипломатические каналы американской внешней политики в Украине, не должны были в этом участвовать, согласно пересказу свидетельств Кента парламентарием Джеральдом Коннолли из Вирджинии.

Коннолли добавил, что Кент, заместитель помощника госсекретаря, назвал это трио "тремя амиго".

Кент рассказал о своей обеспокоенности, что "тень, параллельная роль" Руди Джулиани, личного адвоката Трампа, "подорвала 28 лет американских усилий по содействию верховенству права в Украине".

Напомним, что Луценко заявил, что глава НАБУ Сытник вмешивался в выборы в США на стороне Хиллари.

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