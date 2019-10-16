Глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что передал в Службу безопасности Украины (СБУ) доказательства своих слов о том, что часть участников акций протестов против "формулы Штайнмайера" выходили на митинг за деньги. Об этом сообщает "РБК-Украина".

"Да, я вчера передал следователю (заявление - Ред.), подписал бумагу. Это уже вторая за мой парламентский опыт: одна - в Государственное бюро расследований, а вторая - в СБУ", - отметил Арахамия.

Напомним, что в интервью "Левому берегу" глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что некоторые участники протестный акций на Майдане против согласования "формулы Штайнмайера" получают деньги.

После этого он извинился за свои слова, прочитав гневный пост журналиста Муждабаева.