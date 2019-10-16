В одной из школ Запорожья в Космическом микрорайоне подросток на глазах у одноклассников жестоко избил девочку, после чего начал ее душить. Соответствующее видео опубликовано на канале ХЗП в Telegram в среду, 16 октября.

Как видно на записи, школьник начал избивать одноклассницу, пока за этим наблюдали его сверстники, снимавшие все на камеру, при этом не пытаясь остановить насилие.

Парень нанес ей несколько ударов кулаком по голове, а затем стал душить девочку, которая в итоге потеряла сознание. В каком именно учебном заведении произошло данное событие, не уточняется. Также неизвестно, что послужило причиной конфликта между подростками.

Ранее сообщалось, что в Запорожье подростки жестоко избили двух школьниц и снимали все на камеру.

Также мы писали, что 86% украинских подростков употребляли алкоголь и каждый пятый пробовал наркотики.