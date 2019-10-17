17 октября НБУ поднял курс доллара на 5 копеек - до 24,83 грн. В обменках доллар утром покупают за 24,80 грн, продают 24,85 за грн. Межбанк откроется с 10:00. В банках с утра доллар покупают от 24,5 до 24,75 грн, продают - от 24,9 до 25,1 грн.

"Страна" следит за тем, что сегодня происходит с курсом доллара на межбанке, в банках и обменках. Материал обновляется в течение дня.

Курс доллара 17 октября

Курс НБУ сегодня - 24,83 грн, то есть доллар подорожал на 5 копеек по сравнению со вчерашним днем.

Торги на межбанке, которые влияют на курсы в банках и обменках, откроются в 10:00. Вчера межбанк закрылся с котировками 24,74 грн - покупка и 24,78 грн - продажа.

В обменках по состоянию на 08:00 средняя покупка - 24,8 грн, средняя продажа - 24,85 грн.

Фото: minfin.com.ua

В банках курс доллара с утра был такой: покупка от 24,5 до 24,75 грн, продажа - от 24,9 до 25,1 грн

Прогнозы

В МВФ спрогнозировали рост курса доллара ежегодно на 97 копеек. В 2020 году курс составит 27,72 грн/долл, в 2021 - 28,70 грн/долл, в 2022 - 29,67 грн/долл, в 2023 - 30,64 грн/долл, в 2024 - 31,61 грн/долл. Аналитики Morgan Stanley ожидают на конец 2019 года курс в 26,5 грн/дол, на конец 2020-го – 27,5 грн/$.

На этой неделе спекулянты подняли курс доллара из-за низкого объема торгов после длинных выходных. Компании будут активизировать свою внешнеэкономическую деятельность, чтобы возместить потери и выйти на плановые показатели перед периодом бюджетных платежей за месяц и квартал.

Также необходимость выплаты аванса и период бюджетных платежей увеличит предложение валюты на межбанке со стороны экспортеров. При этом нацвалюта будет в дефиците.