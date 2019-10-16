В Колумбии в аэропорту города Рионерго сотрудники полиции задержали пожилую женщину во время попытки провезти 17 кг наркотиков в инвалидной коляске. Об этом сообщает Micetimes.

Она направлялась в Мадрид, где, по ее словам, у нее есть родственники. "Была задержана пожилая женщина, уроженка департамента Рисаральда. Внутри металлической конструкции инвалидной коляски было 17 тыс. граммов кокаина. Она направлялась в Мадрид", - сказал представитель полиции департамента Антиокия Джованни Буитраго.

Правоохранители рассказали, что это уже третий случай за год, когда полиция департамента задерживает людей пенсионного возраста при транспортировке наркотиков на инвалидной коляске.

Как сообщала "Страна", изготовлявшего наркотики киевлянина посадили в тюрьму на 9 лет. Во время обыска в помещении гаража правоохранители обнаружили и изъяли специальное оборудование, химические вещества и прекурсоры, которые использовались для изготовления амфетамина.

Ранее стало известно, что в Запорожье полицейские изъяли наркотиков, общей стоимостью более 100 тысяч гривен.