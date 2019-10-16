Президент Владимир Зеленский подписал закон о "сплите", который вводит международные стандарты регулирования и надзора в небанковском финансовом секторе. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

Закон, в частности, предусматривает передачу части полномочий Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг, к Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. "Эти полномочия касаются регулирования и надзора в системе накопительного пенсионного обеспечения, регулирования и надзора за функционированием финансово-кредитных механизмов и управлении имуществом при строительстве жилья и операций с недвижимостью", - заявили в Минфине.

Также предусматривается передача остальных полномочий Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, к Нацбанку. Кроме этого, речь идет о внесении изменений в законе "О лицензировании видов хозяйственной деятельности" и законе "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности" с целью унификации порядка осуществления процедур лицензирования и регулирования Нацбанком и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

Также предусматривается отмена ЗУ "Об ипотечном кредитовании, операциях с консолидированным ипотечным долгом и ипотечных сертификатах" и декрета Кабмина "О доверительных обществах" с целью устранения избыточного регулирования.

Принятие законопроекта о "сплите" - один из пунктов новой программы (stand-by) финансовой помощи МВФ Украине на $3,9 млрд.

Напомним, что Зеленский подписал закон о защите прав потребителей финансовых услуг.

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