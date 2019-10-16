Сотрудникам Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ), которые занимаются делами Майдана, предложили перейти на работу в Государственное бюро расследований (ГБР). Об этом первый заместитель генерального прокурора Виталий Касько рассказал “Укринформу”.

По его словам, предложение связано с тем, что с 20 ноября Генеральная прокуратура окончательно теряет функцию следствия.

“Есть договоренность с руководством ГБР о создании в этом ведомстве специального подразделения, куда будет предложено перейти без конкурса следователям Управления спецрасследований. В свою очередь в Генеральной прокуратуре будет создан специальный департамент по процессуальному руководству по делам Майдана. Работники Управления спецрасследований сейчас определяются, пойдут ли они осуществлять процессуальное руководство по этим делам или будут дорасследовать эти дела в ГБР”, - сказал Касько.

Это касается всех, в том числе руководителя управления Сергея Горбатюка.

“Ему так же было это предложено, он тоже думает. Если оставаться здесь, то, соответственно, нужно проходить через аттестационные процедуры, подавать заявление и так же проходить все тесты, проверки на добропорядочность и после этого соответствующие конкурсные процедуры на занятие административной должности. Конечно, если он захочет занять административную должность в департаменте. Мы же не знаем, где он себя видит”, - заявил Касько.

По словам первого замгенпрокурора, новое спецподразделение ГБР получит только часть дел Управления спецрасследований. Остальные будут переданы в Национальное антикоррупционное бюро.

“У нас дела Майдана – это такое сборное понятие. В моем понимании дела Майдана – это применение летального оружия и жестокого обращения с мирными протестующими. Эта категория преступлений подследствена ГБР. Но в Управлении спецрасследований дела Майдана несколько иначе рассматривают. Туда включают и кучу экономических дел в отношении бывших чиновников. Эти дела должны перейти в НАБУ”, - рассказал первый зам генпрокурора.

Ранее "Страна" сообщала, что сотрудники прокуратур не хотят идти на переаттестацию, заявления написали лишь 15%.

Также мы рассказывали, что Рябошапка "реформировал" прокурорам зарплаты в сторону уменьшения.