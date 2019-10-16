В среду, 16 октября, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменения в статью 116 Регламента Верховной Рады Украины относительно требований к предложениям и поправок к законопроекту, который готовится ко второму чтению" № 163-IX, принятый парламентом 3 октября 2019 года. Об этом говорится на сайте главы государства.

Как сообщается, закон излагает часть первую статьи 116 Регламента Верховной Рады Украины в новой редакции. Согласно изменениям, при подготовке ко второму чтению предложения и поправки к законопроекту можно вносить только в текст (разделов, глав, статей, их частей, пунктов, подпунктов, абзацев, предложений), который парламент принял за основу.

Вместе с тем, основной комитет, как исключение, может решить учесть внесенные предложения и поправки относительно исправлений, уточнений, устранения ошибок и/или противоречий в тексте законопроекта, других структурных частей законопроекта и/или других законодательных актов, которые не были предметом рассмотрения в первом чтении. При этом должна быть указана необходимость внесения этих правок в выводах Главного комитета и / или экспертного подразделения аппарата Верховной Рады и объявлено председательствующим на пленарном заседании при рассмотрении такого законопроекта в первом чтении.

Как отметили в пресс-службе, изменения в регламент Верховной Раду позволят повысить эффективность и качество законодательного процесса.

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