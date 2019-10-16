Сотрудники полиции Болгарии вычислили 15 футбольных фанатов, которые проявили расизм по отношению к ряду футболистов сборной Англии. Часть из них уже арестована. Об этом передает BBC News. Накануне из-за расистского скандала был уволен глава федерации футбола Болгарии.

Встреча сборных Болгари и Англии завершилась со счетом 0:6 в пользу гостей. Из-за хамского поведения фанов игру пришлось дважды прерывать. "Мы не терпим такого поведения", - заявил уполномоченный Министерства внутренних дел Болгарии Георгий Гаджиев.

Сами же футболисты также осудили действия со стороны болельщиков. Так, болгарский тренер и футболист Красимир Балаков заявил, что осуждает все формы расизма как неприемлемое поведение, противоречащее нормальным человеческим отношениям.

Между тем Английская футбольная ассоциация и УЕФА осудили действия болельщиков "ультрас" болгарских боевиков, а Александр Чеферин, президент европейского руководящего органа спорта, призвал "футбольную семью и правительства" "вести войну с расистами".

Как сообщала "Страна", Болгария признана самым бедным государством Евросоюза. В общей сложности в 2018 году 109,2 млн человек, или 21,7% населения ЕС, жили за гранью бедности или социальной изоляции.

Напомним, что весной 2019 в УЕФА наказали "Шахтер" за расистское поведение отдельных фанатов в Украине, во время встречи c "Айнтрахтом".