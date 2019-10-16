Курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду укрепился почти на 3 копейки до 24,760 грн/$1 с 24,785 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщили агентству Интерфакс-Украина дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 24,74-24,78 грн/$1, тогда как Нацбанк на 17 октября установил официальный курс 24,835244 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 16 октября снизился до 24,8486 грн/$1 с 24,7738 грн/$1.

При этом Национальный банк Украины ослабил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 5 копеек на 17 октября до 24,835244 грн/$1 по сравнению с 24,785759 грн /$1 на 16 октября 2019 года.

Ранее "Страна" разбиралась, что происходило с курсом на межбанке, в обменках и банках.

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