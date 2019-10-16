Британский музыкант Элтон Джон заявил, что был очень разочарован ремейком знаменитого мультфильма Disney "Король Лев", ставшим самым кассовым анимационным фильмом. Об этом он сообщил в интервью изданию GQ.

Как отмечается, певец, который принимал участие в работах над оригинальным саундтреком и помогал адаптировать такие песни, как Circle Of Life и Hakuna Matata, заявил, что написанная для кинокартины музыка не вызывает тех эмоций и впечатлений, которые испытываешь при просмотре оригинального мультфильма.

"Это было огромное разочарование для меня. Я действительно считаю, что они испортили музыку, которая была важнейшей частью оригинального фильма. Здесь и близко нет такого эффекта. Магия была потеряна. Новый саундтрек даже не продержался в чартах, а 25 лет назад музыка из "Короля Льва" стала самым продаваемым альбомом года. Я надеюсь, что меня еще будут звать на такие проекты, но на этот раз ко мне не отнеслись с должным уважением. И это заставляет меня грустить", - отметил Элтон Джон.

Ранее сообщалось, что Disney снимет ремейк мультфильма об олененке Бэмби в стиле "Короля-льва".

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