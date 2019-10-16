"Магия была потеряна". Элтон Джон назвал ремейк Короля Льва огромным разочарованием
Британский музыкант Элтон Джон заявил, что был очень разочарован ремейком знаменитого мультфильма Disney "Король Лев", ставшим самым кассовым анимационным фильмом. Об этом он сообщил в интервью изданию GQ.
Как отмечается, певец, который принимал участие в работах над оригинальным саундтреком и помогал адаптировать такие песни, как Circle Of Life и Hakuna Matata, заявил, что написанная для кинокартины музыка не вызывает тех эмоций и впечатлений, которые испытываешь при просмотре оригинального мультфильма.
"Это было огромное разочарование для меня. Я действительно считаю, что они испортили музыку, которая была важнейшей частью оригинального фильма. Здесь и близко нет такого эффекта. Магия была потеряна. Новый саундтрек даже не продержался в чартах, а 25 лет назад музыка из "Короля Льва" стала самым продаваемым альбомом года. Я надеюсь, что меня еще будут звать на такие проекты, но на этот раз ко мне не отнеслись с должным уважением. И это заставляет меня грустить", - отметил Элтон Джон.
Ранее сообщалось, что Disney снимет ремейк мультфильма об олененке Бэмби в стиле "Короля-льва".
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