Тысячи людей отправились маршем из нескольких городов Каталонии в Барселону в знак протеста против осуждения девяти лидеров движения за независимость региона от Испании. Об этом сообщает AP.

Пять маршей стартовали в среду, 16 октября. Их участники намерены сойтись в столице Каталонии - Барселоне в пятницу, 18 октября.

Организаторы призвали участников акций сохранять спокойствие после двух ночей беспорядков в Барселоне. В среду протестующие продолжали блокировать движение в Барселоне, к ним присоединились студенты, устроившие забастовку.

Как пишет El Pais, протесты в среду привели к новым отменам поездов скоростной железной дороги AVE между Барселоной и Фигерас (Жирона) и дорожным блокировкам на шоссе А-2 и АP-7.

Фото: elpais.com

Митинги каталонского движения традиционно были ненасильственными. Но за две ночи жестоких столкновений между полицией и протестующими пострадали более 200 человек. Каталонские и государственные чиновники Испании собрались отдельно в среду, чтобы обсудить произошедшее.

Как сообщала "Страна", гражданам Украины, которые находятся в Барселоне, из-за ухудшения ситуации советуют избегать массовых скоплений людей, а также не посещать центр города и туристические локации. Также возможны задержки/отмены авиарейсов.

Напомним, что 11 сентября, в национальный день автономии, в Барселоне, на митинг за отделение Каталонии от Испании, вышли около 600 000 человек.