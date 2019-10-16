Британский телеканал Sky News запустит еще один канал новостей без новостей о Brexit, так как британцы за три года сильно устали от него. Об этом сообщает Sky News.

По данным телеканала, проведенное этим летом исследование показало, что треть людей полностью избегают новостей. Более 70% опрошенных обвинили Brexit, заявив, что они слишком расстроены политическими дебатами вокруг него. Почти 60% сказали, что новости оказывают негативное влияние на их настроение, а 40% считают, что чувствуют себя бессильными повлиять на события.

Sky News будет и дальше освещать все аспекты Brexit на своем главном канале, однако на своей платной платформе запустит новую программу новостей, в которой не будет новостей о Brexit.

Sky News Brexit-Free выйдет в эфир в среду на канале Sky 523 и будет транслироваться с 17:00 до 22:00 с понедельника по пятницу.

"Brexit - это историческое событие, которое имеет большое влияние, и мы в дальнейшем будем освещать ее. Новый канал просто дает людям возможность отдохнуть от Brexit, применить фильтр к их заголовков и услышать о проблемах далеко от Вестминстера и Брюсселя с акцентом на жесткую, оригинальную журналистику", - сказал Джон Райли, руководитель Sky News.

Ранее "Страна" сообщала, что премьер Ирландии заявил после встречи с Джонсоном, что сделка по Brexit стала реальной.

Также мы рассказывали, что Елизавета II без короны открыла сессию парламента, пообещала скорый Brexit и реформы.