Нападающий Барселоны Лионель Месси по результатам сезона стал обладателем Золотой бутсы уже шестой раз в карьере. Об этом пишет Football.ua.

Аргентинец в предыдущей кампании забил 36 голов в национальном первенстве и набрал 72 очка по коэффициенту чемпионата Испании, опередив на 10 пунктов Килиана Мбаппе из ПСЖ.

Уточняется, что наргаду футболисту вручили в Испании. На официальной церемонии также присутствовала семья Лео - жена Антонелла и сыновья Тьяго и Матео. Именно дети Месси и вручили ему Золотую бутсу.

Ранее Месси получал Золотую бутсу в 2010, 2012, 2013, 2017 и 2018-м годах. По итогам сезона 2011/12 Месси установил рекорд, набрав наибольшее количество очков за время существования данной награды - 100.

Ранее "Страна" писала о том, что Месси признал, что у него был тяжелый период, когда он мог уйти из Барселоны.

Также мы сообщали, что Роналду на рекламе в Instagram заработал 44 миллиона евро, а Месси - в два раза меньше.