Одну из самых красивых актрис советского кино - 68-летнюю Наталью Белохвостикову - срочно прооперировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал "112".

По данным СМИ, Белохвостикова поступила в одну из клиник с нарушениями ритма сердца. Ей уже проведена операция. Сейчас актриса находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Наталья Белохвостикова - звезда фильма "Принцессы цирка". В сериале "Маленькие трагедии" ее партнером был Владимир Высоцкий.

Также она сыграла в фильмах "Красное и черное", "Тегеран-43", "Две главы из семейной хроники", "Законный брак", "Часы без стрелок", "Выбор" и многих других.

Белохвостикова имеет звание заслуженной артистки РСФСР.

Наталья Белохвостикова. Архивное фото

Наталья Белохвостикова. Архивное фото

Наталья Белохвостикова. Архивное фото

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