Кабинет министров Украны вернул Калушскую теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) в собственность государства для того, чтобы не допустить срыва отопительного сезона. Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает "112 Украина".

"Мы приняли решение вернуть этот очень важный объект в государственную собственность для того, чтобы быть точно уверенными, что люди будут в тепле зимой и будут защищены от каких-то неожиданностей во время отопительного сезона", - сказал Гончарук.

В конце мая 2019 года предыдущий состав Кабмина вывел Калушскую ТЭЦ из государственной собственности. В августе Минэнерго ликвидировало ГП "Калушская ТЭЦ-новая" и передало его имущество горсовету. А в сентябре комиссия Министерства юстиции по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации отменила перерегистрацию Калушской ТЭЦ на территориальную общину Калуша.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский подтвердил существование угрозы срыва отопительного сезона в Украине.

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