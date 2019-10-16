Комитет Верховной Рады инициирует обращение к руководству парламента и Кабинета министров относительно упрощения доступа приглашенных граждан в административные здания парламента и правительства. Соответствующее решение члены комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики приняли на заседании 16 октября, сообщает Укринформ.

"Мы как новые депутаты столкнулись с практикой, которая является обременительной для посетителей здания Верховной Рады. И, в принципе, это касается и других учреждений исполнительной власти. Так, приглашенные на заседания комитетов или в здании под куполом люди вынуждены стоять в очередях, их долгое время муштруют относительно того, какие документы они принесли, ищут в бумажных журналах списки, потом их не находят...", - пояснил председатель профильного комитета Александр Ткаченко.

По его словам, это "достаточно унизительная процедура, когда существует электронный документооборот". "Поэтому мы хотели бы выступить инициаторами обращения к руководству Верховной Рады и Кабинета министров относительно перевода разрешительной системы приглашенных в этих государственных зданий в электронный документооборот", - отметил Ткаченко.

В то же время он внес предложение, чтобы допуск депутатов осуществлялся не по бумажным пропускам, а по персональным электронным картам.

В свою очередь заместитель председателя комитета Гео Лерос добавил, что речь идет не только об упрощении системы доступа, но и об экономии бумаги.

Напомним, что Рада постановила лишать зарплат депутатов-прогульщиков.

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