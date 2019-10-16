В среду, 16 октября, при трагических обстоятельствах погиб депутат Житомирского горсовета Валерий Горб. Об этом сообщает пресс-служба Житомирского горсовета.

"В возрасте 39 лет при трагических обстоятельствах погиб депутат Житомирского городского совета седьмого созыва Валерий Горб", - говорится в сообщении. Как сообщили в правоохранительных органах, Горб погиб из-за неисправной болгарки, которой он работал у себя дома. "У болгарки лопнул диск, Валерий получил травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в опубликованном сообщении.

Валерий Горб родился 10 апреля 1980 года в селе Нагоряны Овручского района Житомирской области. В 2016 году окончил Житомирский национальный агроэкологический университет.

С 2015 года - депутат Житомирского городского совета седьмого созыва. В 2017-2019 годах Горб был директором КП "Центр инвестиций" Житомирского городского совета.

Фото: zt-rada.gov.ua

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