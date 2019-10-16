На востоке Германии служба курьерской доставки Hermes экстренно закрыла свой почтовый склад после того, как за один день двое сотрудников умерли на рабочем месте и еще одному стало плохо. Об этом сообщает русская служба BBC.

Уточняется, что инцидент произошел 15 октября. С разницей в несколько часов на своем рабочем месте скоропостижно скончались двое мужчин. Сначала 58-летний рабочий потерял сознание на складе и умер, а позже 45-летний сотрудник был найден мертвым в фургоне почтовой доставки, на водительском месте.

Полиция официально зафиксировала их смерти как произошедшие по неизвестной причине, идет расследование несчастного случая. Также во вторник утром внезапно почувствовал острое недомогание еще один работник склада, но полиция утверждает, что он уже страдал от нескольких болезней ранее.

Помещение склада фирмы Hermes в Хальденслебене (неподалеку от Марбурга), на котором работает 3 тысячи человек, приехала проверить команда из 120 пожарных. В качестве меры предосторожности его решили закрыть. Также на предмет токсического загрязнения проверили и фургон, в которому умер мужчина. В одной из посылок обнаружили некое ядовитое вещество. Однако количество яда настолько мало, что он не представляет опасности для людей и не мог вызвать летальный исход, утверждает полиция.

Проводится вскрытие тел умерших мужчин, но первоначальный осмотр показал, что две смерти не связаны друг с другом. Медики не нашли специфических признаков отравления. Власти продолжают уголовное расследование и исследование мест происшествия на предмет наличия опасных химических веществ.

Фото: bbc.com

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