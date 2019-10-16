Украинец Александр Шумков, который удерживается в российской колонии по политическим причинам, объявил голодовку. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

Александр Шумков Фото: Facebook/Людмила Денісова

"В который раз нарушены права незаконно осужденного в Российской Федерации гражданина Украины Александра Шумкова, который содержится в колонии в Тверской области РФ. По полученной информации, он объявил голодовку в связи с систематическим нарушением администрацией исправительного учреждения его прав и усилением на него психологического давления сотрудниками этого учреждения", – отметила Денисова.

Также она обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с требованием безотлагательно принять соответствующие меры, чтобы восстановить нарушенные права Александра Шумкова: предоставить ответ на его многочисленные обращения о прекращении психологического давления сотрудниками колонии.

Скриншот: Facebook/Людмила Денісова

Напомним, Александр Шумков исчез в сентябре 2017 года. Позже стало известно, что он находится в российском СИЗО, но законно прошел проверку на границе с РФ 23 августа 2017 года.

Мать и друзья украинца не верят, что он добровольно мог поехать в Россию, поскольку был активным участником правого движения в Украине.

4 декабря 2018 года в Севском суде Брянской области РФ Шумкова приговорили к 4 годам общего режима за участие в "экстремистской организации" (таковой в РФ признан "Правый сектор").

20 сентября 2019 года тетя политзаключенного Людмила Шумкова рассказала, что украинские спецслужбы привлекали ее племянника к спецоперациям. В ходе одной из них Шумков был похищен.

Также мы писали, что осужденному в России за шпионаж украинцу Давыденко смягчили приговор и включили его в списки на новый обмен пленными.