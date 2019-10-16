После того, как фотокорреспондент "Страны" снял странную переписку депутата Вячеслава Медяника, где он обещал контакту "Саша Яровой" помочь с решением вопросов по поводу океана и сахара и помочь решить проблемы с Генеральной прокуратурой и НАБУ, он дал комментарий нашему корреспонденту.

"Я видел, что сверху фотограф и специально разрешил сфотографировать. Я никакого отношения к сахару и океану не имею. Я не знаю кто это. Я не могу помочь в решении каких-то вопросов", - сказал Медяник.

Ранее мы рассказывали, что фотокорреспонденты "Страны" сняли любовную переписку депутата от слуги народа Елены Криворучкиной, которую собеседник "Любимый" называл "зеленой кнопочкой".

Также "Страна" сообщала, что депутат Дмитрий Соломчук носит в Раду кроссовки больше чем за 14 000 гривен.