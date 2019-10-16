Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав потребителей финансовых услуг. Об этом говорится на официальном портале Верховной Рады.

Принятый парламентом 20 сентября 2019 года закон предусматривает наделение регуляторов финрынка - НБУ, НКЦБФР и Нацкомфинуслуг - полномочиями применять к финучреждениям меры воздействия и выписывать штрафы за нарушение прав потребителей.

Для всех финансовых учреждений-кредитодателей устанавливается единый формат расчета общей стоимости кредита и единая формула расчета реальной годовой процентной ставки, а результаты таких расчетов должны быть указаны в договоре о потребительском кредите.

Для банков и небанковских финансовых учреждений вводятся одинаковые правила в сфере рекламы финансовых услуг и предоставления информации о них, а также установлена одинаковая ответственность за нарушение прав потребителей.

Принятие закона о защите прав потребителей финансовых услуг было одним из условий сотрудничества Украины с МВФ и другими международными финансовыми организациями.

Принятие этого документа позволит прекратить практику предоставления финорганизациями неправдивой информации о своих услугах - скрытые комиссии и ставки. Она уверена, что построение эффективного и стабильного финансового рынка невозможно без высокого уровня доверия к нему со стороны потребителей.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский подписал закон об отмене финансирования партий, которые не прошли в Раду.

Также мы рассказывали, что Рада постановила лишать зарплат депутатов-прогульщиков.