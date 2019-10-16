Ужесточение порядка пересечения линии разграничения на Донбассе отложили на месяц
Правительство отложило на месяц смену порядка пересечения линии разграничения на Донбассе. Об этом сообщается на сайте Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
"С 29 октября должны были измениться правила пересечения контрольно пропускных пунктов въезда-выезда (КПВВ) между временно оккупированными территориями и подконтрольными украинской власти, в частности, для детей до 14 лет. В частности, по новым правилам при пересечении линии разграничения дети должны были бы иметь загранпаспорт. Получив многочисленные обращения граждан и проанализировав ситуацию, Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц приняло решение о необходимости отсрочить вступление в силу этих правил", -говорится в сообщении.
Уточняется, что теперь постановление вступит в силу 28 ноября 2019 года. Одно из главных нововведений - проезд детей только по загранпаспорту или проездному документу ребенка.
По словам пограничников, если дети выезжают из ОРДЛО, они смогут пересечь линию разграничения по свидетельству о рождении, но - для того, чтобы родители смогли оформить на них документы.
Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский поручил Кабмину упростить въезд/выезд и перемещение товаров в ОРДЛО.
Также мы сообщали, что в Станице Луганской не работал пункт пропуска из-за сообщений о минировании.