Правительство отложило на месяц смену порядка пересечения линии разграничения на Донбассе. Об этом сообщается на сайте Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"С 29 октября должны были измениться правила пересечения контрольно пропускных пунктов въезда-выезда (КПВВ) между временно оккупированными территориями и подконтрольными украинской власти, в частности, для детей до 14 лет. В частности, по новым правилам при пересечении линии разграничения дети должны были бы иметь загранпаспорт. Получив многочисленные обращения граждан и проанализировав ситуацию, Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц приняло решение о необходимости отсрочить вступление в силу этих правил", -говорится в сообщении.

Уточняется, что теперь постановление вступит в силу 28 ноября 2019 года. Одно из главных нововведений - проезд детей только по загранпаспорту или проездному документу ребенка.

По словам пограничников, если дети выезжают из ОРДЛО, они смогут пересечь линию разграничения по свидетельству о рождении, но - для того, чтобы родители смогли оформить на них документы.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский поручил Кабмину упростить въезд/выезд и перемещение товаров в ОРДЛО.

Также мы сообщали, что в Станице Луганской не работал пункт пропуска из-за сообщений о минировании.