В Египте археологи сумели раскопать 20 древних саркофагов вблизи города Луксор. Они сохранились несмотря на то, что были из дерева. Об этом передает BBC со ссылкой на Министра древностей Египта.

"Египетские археологи обнаружили 20 древних гробов в фиванском некрополе Асафиф на западном берегу реки Нил вблизи города Луксор. Саркофаги были размещены в два слоя", - говорится в сообщении.

Большинство захоронений, которые находят вблизи известной Долины царей, датируются периодом позднего периода Древнего Египта (664-332 гг. до н.э.). Однако есть также захоронения с предыдущей 18-й династии (1550-1292 гг. до н.э.), которая была первой из Нового царства и включала знаменитых фараонов: Ахмоза, Хатшепсут, Тутмос III, Аменхотеп III, Эхнатон и Тутанхамон.

Египетские власти описали открытие как "одно из самых крупных и самых важных" за годы. Больше информации обещают обнародовать на пресс-конференции в субботу.

Фото: ukrinform.ru

Как сообщала "Страна", в Египте после начала нового Майдана власти заблокировали Фейсбук. Также под блокировкой оказались BBC News и ряд других интернет-платформ.

Напомним, что в Египте ужесточили правила для туристов. Среди прочего отдыхающим запретили ломать кораллы.