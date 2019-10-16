Оппозиционная платформа-За жизнь отова работать вместе с властью ради восстановления мира.

Об этом заявил журналистам в Верховной Раде народный депутат от ОПЗЖ Сергей Левочкин, пишет сайт политика.

"Первый вопрос, который сейчас ставит жизнь перед страной, перед властью, – это восстановление мира. Без мира не будет развития экономики, не будет зарплат и пенсий, не будет нормальной жизни в Украине. Поэтому власть должна не идти на поводу у улицы, а выполнять свои предвыборные обещания", – считает Сергей Левочкин.

Политик отметил, что фракция Оппозиционная платформа-За жизнь готова поддерживать все необходимые законопроекты. "Мы готовы работать вместе с властью ради восстановления мира. Мы готовы поддерживать президента Зеленского во всех его инициативах, направленных на выполнение Минских договоренностей", – cказал народный депутат.

Напомним, что горсовет Харькова первым в Украине поддержал "формулу Штайнмайера".

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