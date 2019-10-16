Звезду сериала "Солдаты" Ольгу Юрасову задержали с поличным на краже в одном из московских фитнес-центров, сообщает Рен-тв.

Администрации спорт-клуба стали поступать жалобы клиентов на пропажу личных вещей. В раздевалке были установлены камеры наблюдения, с помощь которых удалось вычислить Юрасову. Актрису поймали, когда она якобы пыталась похитить около 50 тысяч рублей.

По данным Telegram-канала 112, Ольга Юрасова призналась в пяти эпизодах. Теперь его грозит уголовная ответственность.

50-летняя Ольга Юрасова, уроженка российского Ульяновска, получила известность благодаря роли жены прапорщика Олега Шматко (сыграл Алексей Маклаков) в сериале "Солдаты". Там Юрасова снималась с 2004 по 2007 год.

Ольга Юрасова в сериале "Солдаты". Стоп-кадр

Также Юрасова снималась в десятках фильмов и сериалов, таких так "Джек-пот для Золушки", "Глухарь", "Однажды в милиции", "Леди бомж", "Воронины".

По последним данным, актриса служит в театре.

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